Петербургские спасатели дважды за ночь доставали из рек упавших туда горожан

Петербургские спасатели в ночь на понедельник доставали из Невы девушку, которая вышла на лед на Стрелке Васильевского острова и провалилась. Как сообщает 78.ru, это случилось около 00:30. К счастью, очевидцы быстро вызвали МЧС, скорую и полицию, девушку удалось спасти. Пострадавшую увезли в больницу.

Примерно в это же время в Кронштадте на лед Обводного канала с Пенькового моста упала женщина. Из-за серьезных травм она не могла самостоятельно выбраться на набережную, прохожие вызвали спасателей и скорую. Пострадавшая также госпитализирована, о ее состоянии не сообщается. Почему женщина оказалась на льду, выясняет полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в воскресенье полицейский вытащил из ледяной воды прыгнувшего в канал Грибоедова молодого человека, а до этого в Фонтанке утонул мужчина, пытавшийся спасти женщину, которую сам бросил в реку.