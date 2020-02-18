Находившихся после Ухани на карантине под Тюменью россиян отпустят по домам
Всего 144 человека провели под наблюдение врачей 14 дней, ни у кого инфекции не обнаружено.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Coronavirus Prevention Office; 5-tv.ru
Эвакуированные из эпицентра распространения коронавируса — города Ухань — россияне после двухнедельного карантина в санатории под Тюменью готовятся вернуться по домам. 19 февраля истекает срок их ограничения в контактах с окружающими.
Всего под наблюдением врачей были 144 человека. Все анализы на вирус показали отрицательный результат, пишет KP.RU.
На кадрах, снятых находившимися на карантине видно, как они находят свои чемоданы, разбирают вещи, которыми из соображений безопасности им все это время пользоваться было нельзя.
Ранее эвакуированные из Ухани в санаторий рассказывали, что довольны условиями размещения.
По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.
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