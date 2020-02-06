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«Условия хорошие»: эвакуированным из Уханя в санатории очищают воздух

, 15:48 | Анастасия Игонина Эксклюзив 43

Пациентам на время карантина рекомендуют не покидать свои комнаты — иначе карантин придется продлить на две недели.

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Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; 5-tv.ru

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Вернувшихся из Уханя российских туристов направили на карантин в санаторий в Тюменской области. Петербурженка Ольга Бредихина рассказала 5-tv.ru о том, что в номерах эвакуированных из Уханя установили специальные аппараты, очищающие воздух в помещении — выходить из комнат не рекомендуют, иначе срок карантина автоматически продляется на 14 дней. Обстановкой комнаты, меню и дополнительными условиями девушка довольна.

«Очень хорошие условия. В комнате очень тепло, есть WI-FI. Тут провели высокоскоростной интернет, но людей так много, что он, наверно, не справляется с таким количеством», — поделилась Бредихина.

По словам Ольги, в санатории они находятся вторые сутки. Врачи ежедневно по несколько раз проводят обход пациентов, проводят осмотр на предмет выявления симптомов и измеряют температуру. В ближайшее время также должен пройти забор крови и мочи на анализы.

Девушка также показала номер, в который ее поселили на период карантина. Вернувшихся из Китая россиян разместили в двухместных номерах. В комнате есть чайник и аппарат для очистки воздуха, обеспечено четырехразовое питание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге.

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