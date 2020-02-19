Вернувшиеся из-под карантина в Тюмени россияне рассказали о своих ощущениях

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В Москву прилетели 62 человека, которых ранее эвакуировали из провинции Хубэй.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Coronavirus Prevention Office; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

В Москву этим утром прибыли туристы, которые две недели провели в Тюмени на карантине. Туда россиян эвакуировали из провинции Хубэй, где находится очаг распространения коронавируса.

Ни у кого наличие инфекции не подтвердилось — все здоровы. В отличие от пациентов в Петербурге, сбежать от врачей никто не пытался — все понимали, что мера вынужденная и необходимая.

И вот наконец, долгожданное возвращение домой. Кирилл Поляков был среди встречающих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закончился двухнедельный карантин для эвакуированных из Китая в Россию туристов.

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