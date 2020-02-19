Закончился двухнедельный карантин для эвакуированных из Китая в Россию туристов

Сегодня закончился карантин для россиян и граждан стран СНГ, которых эвакуировали из китайской провинции Хубэй. 144 человека две недели провели в санатории под Тюменью под наблюдением медиков. По результатам итоговых анализов коронавирусная инфекция не обнаружена ни у кого из находившихся на карантине. Все они получили соответствующий документ.

Обследованием всех, кто находился на карантине занимались 75 медиков. За состоянием своих пациентов они следили круглосуточно.

«В течении всего этого времени хотелось бы сказать слова благодарности нашим гостям. Они с пониманием отнеслись к происходящему, им были доведены условия, они старались, понимали, слышали нас», — рассказал главный врач обсервационного госпиталя Алексей Барадулин.

Первыми санаторий покинули 62 человека, которые на самолете отправились в Москву. Этим утром их доставили в международный аэропорт Тюмени «Рощино», где их ждал спецборт.

Сейчас лайнер направляется в столицу. Тех, кто решил добраться до дома по железной дороге, в течение дня отвезут на вокзал. Добавим что шесть человек решили задержаться в Тюмени. Для них организуют экскурсию по городу.

Чтобы избежать возможности появления коронавируса на территории России, принято решение прекратить оформление документов и приглашений на въезд для граждан Китая. Распоряжение подписано премьер-министром. Запрет вступил в силу с сегодняшнего дня.

А с четверга Россия временно закрывает границы для всех жителей Поднебесной. Ограничение не коснется только транзитных пассажиров. Ну а, китайские студенты смогут продолжить учиться в российских вузах дистанционно. Соответствующие рекомендации учебным заведениям направило Министерство науки и образования.