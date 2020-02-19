Карантин по коронавирусу закончился у россиян, эвакуированных из Китая в Тюмень

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Туристы вернулись в Москву. Наличие инфекции ни у кого не подтвердилось.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Coronavirus Prevention Office; 5-tv.ru

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Вспышка нового коронавируса в Китае

В Москву прибыли туристы, которые две недели провели в Тюмени на карантине. Туда россиян эвакуировали из провинции Хубэй, где находится очаг распространения коронавируса. Ни у кого наличие инфекции не подтвердилось. В отличие от пациентов в Петербурге, сбежать от врачей никто не пытался – все понимали, что мера вынужденная и необходимая.

И вот, наконец, долгожданное возвращение домой. Корреспондент Кирилл Поляков был среди встречающих. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина.

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