Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина
Четыре человека самовольно покинули лечебное учреждение, несмотря на необходимость временной изоляции.
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Фото, видео: YouTube / Александр Калинин
Главврача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге уволили после побега из медучреждения нескольких пациентов. Об этом стало известно 19 февраля.
Информацию подтвердил и сам Алексей Яковлев — в беседе с 5-tv.ru он сообщил, что сегодня дорабатывает последний день. Детально комментировать произошедшее он отказался, однако поделился дальнейшими планами.
«Воспитывать буду студентов. Я все-таки заведующий кафедры большого университета, кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии. А в остальном пока не знаю», — рассказал он.
При этом Яковлев признается — он не сожалеет о своем увольнении. По его мнению, каждый, кто занимает подобную должность, должен быть морально готов к тому, что однажды что-то может пойти не так.
«Я — кризисный менеджер долгие годы. Сейчас основные задачи по новой площадке решены. Кризисный менеджер не нужен. Это нормальное явление», — уверен собеседник 5-tv.ru.
Несколько дней назад стало известно о том, что из городской клинической больницы имени Боткина сбежала 32-летняя женщина — пациентка недавно вернулась из Китая и находилась в учреждении на карантине. Позднее стало известно, что клинику самовольно покинули еще три человека — один мужчина и две женщины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд обязал сбежавшую из больницы петербурженку вернуться на карантин.
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