Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина

Главврача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге уволили после побега из медучреждения нескольких пациентов. Об этом стало известно 19 февраля.

Информацию подтвердил и сам Алексей Яковлев — в беседе с 5-tv.ru он сообщил, что сегодня дорабатывает последний день. Детально комментировать произошедшее он отказался, однако поделился дальнейшими планами.

«Воспитывать буду студентов. Я все-таки заведующий кафедры большого университета, кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии. А в остальном пока не знаю», — рассказал он.

При этом Яковлев признается — он не сожалеет о своем увольнении. По его мнению, каждый, кто занимает подобную должность, должен быть морально готов к тому, что однажды что-то может пойти не так.

«Я — кризисный менеджер долгие годы. Сейчас основные задачи по новой площадке решены. Кризисный менеджер не нужен. Это нормальное явление», — уверен собеседник 5-tv.ru.

Несколько дней назад стало известно о том, что из городской клинической больницы имени Боткина сбежала 32-летняя женщина — пациентка недавно вернулась из Китая и находилась в учреждении на карантине. Позднее стало известно, что клинику самовольно покинули еще три человека — один мужчина и две женщины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд обязал сбежавшую из больницы петербурженку вернуться на карантин.