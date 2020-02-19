Супруга Диброва поделилась фотографией с мужем и рассказала о его самочувствии
Полина Диброва объяснила, почему телеведущий задержится в больнице еще на несколько дней.
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Фото, видео: Instagram @polinadibrova
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала в Instagram о самочувствии супруга. По словам девушки, сейчас состояние Дмитрия стабилизировалось. Однако о выписке речи пока не идет — врачи рекомендовали Диброву пройти полное обследование и еще немного полежать в больнице.
«Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо, очень обрадовался», — сообщила Полина.
Поклонники звездной семьи, в свою очередь, пожелали телеведущему огромного здоровья, а его молодой супруге терпения. «Ты все это время и мама, и папа троим детям, и успевать в больницу к мужу! Береги себя!» — писали фолловеры.
Напомним, 17 февраля Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Шоумену стало плохо на премьере фильма в московском кинотеатре «Октябрь». На кадрах с видеонаблюдения отчетливо видно, как мужчина внезапно падает посреди помещения. Свидетелями этого стали коллеги и друзья артиста. В частности, Леонид Якубович одним из первых бросился на помощь телеведущему. Многие предполагали, что у артиста случился эпилептический припадок, однако врачи диагноз не подтвердили.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что момент приступа Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» попал на видео.
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