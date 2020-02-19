Супруга Диброва поделилась фотографией с мужем и рассказала о его самочувствии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала в Instagram о самочувствии супруга. По словам девушки, сейчас состояние Дмитрия стабилизировалось. Однако о выписке речи пока не идет — врачи рекомендовали Диброву пройти полное обследование и еще немного полежать в больнице.

«Дорогие наши любимые люди! Спасибо за поддержку! Мы чувствуем вашу любовь и заботу! Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо, очень обрадовался», — сообщила Полина.

Instagram @polinadibrova

Поклонники звездной семьи, в свою очередь, пожелали телеведущему огромного здоровья, а его молодой супруге терпения. «Ты все это время и мама, и папа троим детям, и успевать в больницу к мужу! Береги себя!» — писали фолловеры.

Напомним, 17 февраля Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Шоумену стало плохо на премьере фильма в московском кинотеатре «Октябрь». На кадрах с видеонаблюдения отчетливо видно, как мужчина внезапно падает посреди помещения. Свидетелями этого стали коллеги и друзья артиста. В частности, Леонид Якубович одним из первых бросился на помощь телеведущему. Многие предполагали, что у артиста случился эпилептический припадок, однако врачи диагноз не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что момент приступа Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» попал на видео.