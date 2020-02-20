«Нет, не идет»: поклонники раскритиковали новый образ Седоковой

Новый образ Анны Седоковой пришелся не по душе ее фанатам. Певице осветлили волосы и постригли их лесенкой, оставив челку. В Instagram певица выложила фото, на котором продемонстрировала результат эксперимента с внешностью.

«99% людей сказали, что я пожалею, и только один Михайло Рудишин (стилист-колорист — Прим. ред) смело начал резать. За челку или против? Да или нет?» — подписала снимок Анна.

Как уточняет портал «Дни.ру», Седокова нередко радует поклонников сменой образа, пробует разные наряды и прически. Очередную серию экспериментов звезда запустила на этой неделе. И если стиль хип-хоп фолловеры приняли, то последние изменения вызвали шквал критики.

Instagram @annasedokova

«Ну, без челки моложе»;

«Нет, не идет»;

«Честно говоря, мне не особо нравится»;

«Цвет шикарный. Но без челки лучше»,

«Вы красотка, но все-таки без челки было лучше», — ответили в комментариях.

Лишь немногим понравился такой вариант прически. А часть пользователей сохранила нейтралитет.

«Ой, как красиво»;

«В любом случае красотка, и так и так»;

«Если хочешь, почему нет? Всегда можно отрастить, заколоть, если разонравится! Перемены всегда хороши — новые эмоции»;

«Если хочется, значит надо делать и все», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова показала процесс кардинального изменения прически.