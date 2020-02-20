«Нет, не идет»: поклонники раскритиковали новый образ Седоковой
Певица изменила прическу, но мало кто из фанатов это одобрил.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Новый образ Анны Седоковой пришелся не по душе ее фанатам. Певице осветлили волосы и постригли их лесенкой, оставив челку. В Instagram певица выложила фото, на котором продемонстрировала результат эксперимента с внешностью.
«99% людей сказали, что я пожалею, и только один Михайло Рудишин (стилист-колорист — Прим. ред) смело начал резать. За челку или против? Да или нет?» — подписала снимок Анна.
Как уточняет портал «Дни.ру», Седокова нередко радует поклонников сменой образа, пробует разные наряды и прически. Очередную серию экспериментов звезда запустила на этой неделе. И если стиль хип-хоп фолловеры приняли, то последние изменения вызвали шквал критики.
«Ну, без челки моложе»;
«Нет, не идет»;
«Честно говоря, мне не особо нравится»;
«Цвет шикарный. Но без челки лучше»,
«Вы красотка, но все-таки без челки было лучше», — ответили в комментариях.
Лишь немногим понравился такой вариант прически. А часть пользователей сохранила нейтралитет.
«Ой, как красиво»;
«В любом случае красотка, и так и так»;
«Если хочешь, почему нет? Всегда можно отрастить, заколоть, если разонравится! Перемены всегда хороши — новые эмоции»;
«Если хочется, значит надо делать и все», — отреагировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова показала процесс кардинального изменения прически.
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