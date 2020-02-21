«КороLOVЕвирус»: эпидемия в Ухани соединила сердца двух россиян

Коронавирус не только разъединяет людей, но и помогает некоторым найти любовь. Двое молодых людей увидели друг друга во время эвакуации из Уханя. Она — из Кировской области, он — из Красноярска, оба оказались на карантине в том самом санатории в Тюмени, куда эвакуировали россиян из Китая. Однако изоляция не стала преградой для влюбленных, и теперь пара строит уже совместные планы на будущее.

Всю дорогу из Китая до Тюмени молодые люди уже не расставалась.

О необычной, но романтичной истории знакомства — расскажет Светлана Бобруенко.

Далеко не все истории, где мелькает слово коронавирус, оказываются под стать сказкам со счастливым концом. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине автобус с эвакуированными из Уханя детьми закидали камнями.