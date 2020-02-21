В сети появилось видео из автобуса с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины, среди которых были дети. Транспорт закидали камнями украинцы, протестующие против размещения потенциально опасных соотечественников. Их направили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области.

В ролике слышно, как окно автобуса разбивает камень — в этот момент напуганные дети начинают громко кричать.

Протесты радикалов против возвращения граждан Украины из Уханя закончились задержанием 24 человек. По данному факту возбуждены два уголовных дела.

20 февраля из китайского города Ухань в Харьков были эвакуированы 73 человека. Всех их отправили на карантин в медцентр, расположенный в поселке Новые Санжары. Местные жители, переживая за собственное здоровье, устроили протестную акцию и построили баррикаду из автомобильных шин для затруднения проезда транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские пострадали в стычках из-за эвакуированных из Китая украинцев.