«С тобой грех не выпить»: Фаворская расслабилась в ванне под водку

Новые песни Полины Фаворской «заходят» под водку. В этом певица заверила подписчиков в Instagram. Экс-солистка группы SEREBRO опубликовала фото, на котором нежится в ванне. На ее голове наушники, а в руке бутылка вполне определенного спиртного напитка.

«В полном расслаблении слушаю наш новый альбом!» — написала звезда, хотя и не открыла поллитровку.

Instagram @favlav

В целом поклонники спокойно отнеслись к рекламе алкоголя от своей любимицы. Девушка не раз шокировала публику нестандартными постами. Многие даже отметили, что Фаворская и водка отлично смотрятся на одном снимке. А отдельные пользователи загорелись желанием присоединиться к любимице.

«Вах, какая фотка, я балдею!»

«Поля и водочка — это лучшая картина»;

«Я конечно водку не пью, но с тобой в ванной — грех не выпить», — ответили в комментариях.

Другие, напротив, выразили беспокойство за девушку. Фанаты решили, что реклама горячительного с ее стороны — шаг вынужденный.

«Это же как жизнь должна помотать, чтоб водку рекламировать»;

«Держись котик», — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фаворская напугала подписчиков кровавым фото.