«С тобой грех не выпить»: Фаворская расслабилась в ванне под водку
Экс-солистка группы SEREBRO утверждает, что ее песни отлично слушать под национальный алкогольный напиток.
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Фото, видео: Instagram @favlav
Новые песни Полины Фаворской «заходят» под водку. В этом певица заверила подписчиков в Instagram. Экс-солистка группы SEREBRO опубликовала фото, на котором нежится в ванне. На ее голове наушники, а в руке бутылка вполне определенного спиртного напитка.
«В полном расслаблении слушаю наш новый альбом!» — написала звезда, хотя и не открыла поллитровку.
В целом поклонники спокойно отнеслись к рекламе алкоголя от своей любимицы. Девушка не раз шокировала публику нестандартными постами. Многие даже отметили, что Фаворская и водка отлично смотрятся на одном снимке. А отдельные пользователи загорелись желанием присоединиться к любимице.
«Вах, какая фотка, я балдею!»
«Поля и водочка — это лучшая картина»;
«Я конечно водку не пью, но с тобой в ванной — грех не выпить», — ответили в комментариях.
Другие, напротив, выразили беспокойство за девушку. Фанаты решили, что реклама горячительного с ее стороны — шаг вынужденный.
«Это же как жизнь должна помотать, чтоб водку рекламировать»;
«Держись котик», — поддержали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Фаворская напугала подписчиков кровавым фото.
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