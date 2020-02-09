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«Просто в носу поковырялась»: Фаворская напугала подписчиков кровавым фото

, 19:19 | Мия Субботина 60

Экс-солистка группы SEREBRO опубликовала неоднозначный снимок в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @favlav

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская напугала подписчиков своим селфи с окровавленным лицом. Звезда разместила кадры на своей странице в Instagram.

Поп-исполнительница, выступающая сольно под псевдонимом FAVLAV, крупным планом сфотографировала свое лицо. У носа виднеется пятно очень похожее на кровь, которая стекла по губам артистки. Шокирующие снимки знаменитость сопроводила подписью из нескольких слов «любовь», написанных слитно.

Обеспокоенные поклонники стали спрашивать звезду, что с ней случилось и кто ее посмел обидеть.

«Это что такое?!» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Просто в носу поковырялась», — успокоила фанатов звезда.

Instagram @favlav

Поклонники выразили надежду, что у певицы все в порядке и написали ей в поддержку комплименты.

«Богиня»;

«Красотка»;

«Фантастические губы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Фаворская показалась фанатам в клетчатом топе на голое тело.

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