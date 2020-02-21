Стало известно, сколько Киркоров тратит в год на одежду

Секреты главного пристрастия Филипа Киркорова раскрыл его стилист Арсен Айрапетов. В интервью «МК» молодой человек рассказал, что сегодня у «поп-короля» две гардеробные за городом и одна в Москве, их общая площадь — 1,2 тысячи квадратных метров. Они полностью занавешены одеждой. Отдельная комната у него выделена под аксессуары, отдельная — под головные уборы и сумки.

«По огромной шестикомнатной квартире можно было передвигаться только тропами между рейлами. Вешалки стояли в три ряда. Расстояния между нами — полметра. Одеждой и обувью были завалены все комнаты, кроме кухни, ванны и спальни», — вспоминает стилист первые моменты знакомства с вещами артиста.

В этом хаусе Айрапетову пришлось наводить порядок три года, состыковывая комплекты одежды по брендам, стилям и сезонам. Количество вещей у Киркорова перевалило за 900 тысяч. Иногда он сам забывает, что где-то купил тот или иной наряд. А выбор костюма в этом море текстиля вызывает немало сложностей.

«Предположим, если бы я вам дал жакет и положил перед вами 50 брюк, столько же рубашек, футболок и обуви — вы смогли бы выбрать подходящий комплект? Сколько времени уйдет у вас на подбор? Понимаете его страдания?» — объясняет стилист.

Дело усложняется тем, что «король эстрады» меняет наряды ежедневно по несколько раз, чтобы не появится на двух встречах в одном и том же. Любимых вещей у Филиппа нет — ему нравятся все, при этом почти всегда он не надевает одну модель больше двух раз. После этого вещи уходят в гардеробные, которые выполняют роль складов.

«Филипп периодически сдает те вещи в свой комиссионный магазин, которые уже не станет носить никогда. Но, во-первых, не каждый человек сможет носить вещь такого стиля. Во-вторых, 58-й размер мало кому подойдет. В-третьих, покупателя вряд ли устроит цена», — замечает Айрапетов.

В сезон на коллекцию одного бренда певец тратит около 200 тысяч евро. А в год на одежду у него уходит от 1,2 до 1,5 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров ответил на обвинения в оскорблении чувств верующих из-за нового клипа.