Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба

|
Светлана Александрова
45

На вечер пятницы запланирован телефонный разговор российского президента с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече, в которой приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, Минобороны и ФСБ и другие постоянные члены Совета, обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер пятницы телефонного разговора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, президент проинформировал участников совещания об итогах состоявшегося телефонного разговора с Александром Лукашенко.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — отметил Песков.

Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ситуация в Идлибе обострилась после гибели 14 турецких военных в зоне деэскалации. Анкаре возложила вину за это на правительственную армию Сирии.

+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
64.30
0.56 69.42
0.65
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе

Новости СМИ2