Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба

Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече, в которой приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, Минобороны и ФСБ и другие постоянные члены Совета, обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер пятницы телефонного разговора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, президент проинформировал участников совещания об итогах состоявшегося телефонного разговора с Александром Лукашенко.

«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — отметил Песков.

Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ситуация в Идлибе обострилась после гибели 14 турецких военных в зоне деэскалации. Анкаре возложила вину за это на правительственную армию Сирии.