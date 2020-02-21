Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба
На вечер пятницы запланирован телефонный разговор российского президента с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
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Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru
Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече, в которой приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, Минобороны и ФСБ и другие постоянные члены Совета, обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер пятницы телефонного разговора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
Кроме того, президент проинформировал участников совещания об итогах состоявшегося телефонного разговора с Александром Лукашенко.
«Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — отметил Песков.
Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, ситуация в Идлибе обострилась после гибели 14 турецких военных в зоне деэскалации. Анкаре возложила вину за это на правительственную армию Сирии.
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