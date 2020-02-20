Видео попытки сирийских боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой в небе над Идлибом
О принадлежности бомбардировщика пока не сообщается.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Соцсети
В соцсетях появилось видео предположительного обстрела бомбардировщика Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).
На кадрах видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета.
О принадлежности Су-24 пока не сообщается.
Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили о наступлении боевиков на подразделения правительственной армии по направлению Кминас — Найраб. Отмечается, что действия террористов поддерживались огнем турецкой артиллерии.
Ранее 5-tv.ru передавал, что российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии.
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