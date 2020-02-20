Видео попытки сирийских боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой в небе над Идлибом

В соцсетях появилось видео предположительного обстрела бомбардировщика Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

На кадрах видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета.

О принадлежности Су-24 пока не сообщается.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили о наступлении боевиков на подразделения правительственной армии по направлению Кминас — Найраб. Отмечается, что действия террористов поддерживались огнем турецкой артиллерии.

Ранее 5-tv.ru передавал, что российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии.