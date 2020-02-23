Ученые назвали очаг распространения коронавируса

Специалисты выдвинули еще одну версию источника распространения коронавируса в столице китайской провинции Хубэй — городе Ухань. По мнению ученых Китайской академии наук, очагом распространения инфекции стал рынок морепродуктов.

При этом новый тип коронавируса от человека к человеку начал передаваться еще ноябре или в начале декабря 2019 года, прежде чем оказаться на рынке, откуда и пошла эпидемия.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов „Хуанань“ из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в сообщении экспертов.

Ранее китайские ученые уже выдвигали версии возникновения коронавируса. В частности, его источником могли стать змеи, а также отряд плацентарных млекопитающих — панголины.

По состоянию на утро 23 февраля число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2442. Общее число зараженных — 76 936 человек, выздоровели — 22 888.