Ученые назвали очаг распространения коронавируса
Число жертв инфекции в Китае возросло до 2442.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xiao Yijiu; Reuters
Специалисты выдвинули еще одну версию источника распространения коронавируса в столице китайской провинции Хубэй — городе Ухань. По мнению ученых Китайской академии наук, очагом распространения инфекции стал рынок морепродуктов.
При этом новый тип коронавируса от человека к человеку начал передаваться еще ноябре или в начале декабря 2019 года, прежде чем оказаться на рынке, откуда и пошла эпидемия.
«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов „Хуанань“ из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в сообщении экспертов.
Ранее китайские ученые уже выдвигали версии возникновения коронавируса. В частности, его источником могли стать змеи, а также отряд плацентарных млекопитающих — панголины.
По состоянию на утро 23 февраля число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2442. Общее число зараженных — 76 936 человек, выздоровели — 22 888.
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