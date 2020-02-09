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  4. Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей Китая

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь для жителей Китая

, 4:38 | Игорь Рязов 35

Груз включает в себя медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Фото: МЧС РФ

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 205

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего указанным рейсом в КНР было доставлено 183 кубометра гуманитарного груза. Речь идет о медицинских препаратах и средствах индивидуальной защиты. В частности, медицинских масках.

Уточняется, что доставка гумпомощи была осуществлена в рамках поручений президента РФ Владимира Путина и российского кабмина.

Как сообщал 5-tv.ru, самолет МЧС с гумпомощью вылетел в КНР днем 8 февраля. Всего Россия направила в Китай 23 тонны грузов. Их собирали в трех регионах РФ в течение двух дней.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 205
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