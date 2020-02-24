В Китае 195 человек повторно заразились коронавирусом

В Ухане зарегистрировано 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Причины повторной подверженности заболеванию, жертвами которого в Китае стали более двух с половиной тысяч человек, не известны.

Для повышения мер безопасности во время вспышки коронавируса власти Китая приняли решение ввести обязательный дополнительный карантин на 14 дней, ранее сообщала газета South China Morning Post. Решение было принято после того, как анализы уже переболевших инфекцией пациентов вновь показали наличие вируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти КНР сообщили о разработке вакцины против коронавируса. На данный момент лекарство все еще нуждается в доработке и дополнительных тестированиях.