В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей

Клещи в средней полосе России начали просыпаться на месяц раньше положенного срока. О необычном поведении кровососов жителей страны предупредила в интервью «Российской газете» ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По словам специалиста, активность клещей, как правило, возрастает в начале марта и наблюдается в южной части России. В средней полосе кровососущие начинают просыпаться обычно в первых числах апреля.

«Они шевелиться начинают уже при +5 градусов, а при +10 градусов уже выходят на охоту», — сказала Наталья Шашина.

Специалист отмечает, что первые клещи уже были замечены на проталинах, и владельцам домашних животных стоит проявить должную бдительность. Перед выходом на прогулку питомцев следует обрабатывать специальными составами. Кроме того, животных не стоит водить туда, где есть прошлогодняя трава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор предупреждал россиян о зимней активности клещей.