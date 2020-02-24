В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей
Кровососы начали просыпаться в средней полосе России на месяц раньше положенного срока.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, / Patrick Pleul
Клещи в средней полосе России начали просыпаться на месяц раньше положенного срока. О необычном поведении кровососов жителей страны предупредила в интервью «Российской газете» ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
По словам специалиста, активность клещей, как правило, возрастает в начале марта и наблюдается в южной части России. В средней полосе кровососущие начинают просыпаться обычно в первых числах апреля.
«Они шевелиться начинают уже при +5 градусов, а при +10 градусов уже выходят на охоту», — сказала Наталья Шашина.
Специалист отмечает, что первые клещи уже были замечены на проталинах, и владельцам домашних животных стоит проявить должную бдительность. Перед выходом на прогулку питомцев следует обрабатывать специальными составами. Кроме того, животных не стоит водить туда, где есть прошлогодняя трава.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор предупреждал россиян о зимней активности клещей.
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