Роспотребнадзор предупредил россиян о зимней активности клещей. В ведомстве отметили, что теплая и бесснежная зима в центральной части России раньше положенного срока пробудила насекомых, в том числе и кровососущих.

Редкие экземпляры встречаются в траве. Несмотря на это, особой опасности, по мнению специалистов, ситуация не представляет, но об элементарной предосторожности забывать не стоит.

По словам ведущего научного сотрудника НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Натальи Шашиной, активность клещей напрямую зависит от окружающей среды.

«Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — сказала специалист в интервью радио Sputnik.

Сотрудник НИИ добавила, что защитные меры от клещей в зимнее время ничем не отличаются от тех, которые применяются в любое другое время года. Это не относится к химическим препаратам — их использовать нет необходимости.

«Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания», — заключила Наталья Шашина.

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