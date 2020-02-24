В США рассказали, что подарил Путин Трампу в 2018 году

Во время официального визита в США в 2018 году Владимир Путин передал Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу в России, сообщает РИА Новости. Об этом стало известно из опубликованного в Федеральном реестре США перечня подарков.

По официальной информации, врученный российским лидером презент оценивается приблизительно в 1500 долларов. Как следует из обнародованного документа, Трамп готов был отказаться от подарка, но делать этого все же не стал.

«Непринятие привело бы к неловкой ситуации для дарителя и властей США», — помечено в реестре.

Сегодня эксклюзивные монеты находятся на хранении в Национальном управлении архивов и документации.

Как стало известно, самый дорогой подарок был адресован Меланье Трамп эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Али Таниу. На тот момент набор из шести тарелок нимфенбургского фарфора (Германия) стоил порядка 23,5 тысячи долларов.

В свою очередь французский лидер Эммануэль Макрон преподнес американскому коллеге сумку для гольфа бренда Louis Vuitton стоимостью 8275 долларов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вручил Трампу статуэтку из белого мрамора в виде белухи. Ее цена варьируется в пределах 470 долларов.

Сообщается, что одними из самых дешевых подарков стали туника для первой леди от посла Ливана в США Габриэля Иссы, короткая деревянная клюшка для гольфа от мэра Давоса и ковер для приема пищи на полу с мягкими подушками от лидера Нигерии Мухаммада Бухари. Стоимость каждого из них не превышает 450 долларов.

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