Съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» сорваны из-за коронавируса

Вакцину против коронавируса разработали в Китае. Как заявил посол КНР в России, лекарство эффективно, но пока лишь в экспериментальных условиях. Между тем, число заболевших превысило 77 тысяч человек. Скончались больше двух с половиной тысяч.

Известно, что инкубационный период заболевания составляет не 14 дней, как считалось раньше, а в два раза дольше. И это, как считают эксперты осложнит сдерживание эпидемии по всем миру. Как и приступы паники среди населения.

Жители Южной Кореи например, выстроились в гигантскую очередь за масками. Она растянулась на несколько километров. Оказалось, что в местном супермаркете стали продавать средства защиты за полцены.

А в Италии из-за коронавируса приостановили съемки фильма «Миссия невыполнима 7». Они должны были пройти в Венеции, но власти города запретили публичные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса.