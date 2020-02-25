Песков опроверг обвинения Америки о «вмешательстве» России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу обвинений США в некоем «вмешательстве» России во внутренние дела других государств. Он назвал подобные заявления американской стороны «голословными и ни на чем не основывающимися».

«Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела. Эта наша позиция хорошо известна», — заявил представитель российского лидера.

Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные обвинения России со стороны Америки появляются «с маниакальным упорством».

Буквально сегодня американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против России за якобы вмешательство нашей страны в выборы американского президента в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков заявил — дата голосования по поправкам в Конституцию пока не названа.