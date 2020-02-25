Почти пятьсот детей в Дагестане учатся в токсичных помещениях местной фабрики
Школа в селе Рахата сгорела в 2017 году, а новую так никто и не построил.
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Фото, видео: ТАСС/Афонина Елена, 5-tv.ru
В Дагестанском селе Рахата пытаются защитить детей. Местные жители собрались на стихийный митинг, они требуют от властей решить вопрос со строительством новой школы.
Рахатинцы остались без школы в 2017 году после пожара. Жители села пытались спасти мебель, доски, но уцелело немногое. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание.
Сейчас почти пятьсот детей занимаются в здании фабрики, где в производстве используются токсичные материалы. Родители говорят, что дети плохо себя чувствуют, у многих упало зрение.
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