Почти пятьсот детей в Дагестане учатся в токсичных помещениях местной фабрики

В Дагестанском селе Рахата пытаются защитить детей. Местные жители собрались на стихийный митинг, они требуют от властей решить вопрос со строительством новой школы.

Рахатинцы остались без школы в 2017 году после пожара. Жители села пытались спасти мебель, доски, но уцелело немногое. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание.

Сейчас почти пятьсот детей занимаются в здании фабрики, где в производстве используются токсичные материалы. Родители говорят, что дети плохо себя чувствуют, у многих упало зрение.

Мурад Магомедов выяснял — почему местные власти закрывают глаза на проблему?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме рассматривают два законопроекта о защите учителей от оскорблений и насильственных действий.