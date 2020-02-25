На заседании по делу «Сети»* в Петербурге толпа устроила незаконный митинг

Более сотни человек устроили несанкционированный митинг в здании 224-го гарнизонного военного суда в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 25 февраля, в 15.00 началось слушание по делу «Сети»* в отношении подозреваемых в нарушении законодательства Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. На процесс пришло более 100 человек. Большинство из них — группа поддержки предполагаемых преступников.

Поскольку все они не могли вместиться в зал (он рассчитан лишь на 30 человек) через 20 минут заседание вдруг прекратилось и судьи покинули помещение. Пристав объявил о техническом перерыве и сообщил, что слушание продолжится в 17.00.

Разъяренная толпа, состоявшая из молодежи, принялась скандировать «Начинайте запускать» и стала буквально ломиться в двери зала. Не дожидаясь осложнения ситуации, сотрудники суда вызвали полицию, сообщив о незаконном митинге. Через несколько минут на место прибыли три автобуса с подкреплением. Правоохранители вывели бунтующих на улицу.

По предварительной информации, новое заседание по этому делу назначено на 26 февраля, в 11.00. Есть предположение, что слушание проведут в большом зале, чтобы все желающие могли поучаствовать в процессе.

Ранее сообщалось, что ячейки «Сети»* располагались сразу в нескольких крупных городах: Санкт-Петербурге, Москве, Пензе и Омске. Сегодня в подготовке терактов на территории РФ подозревают 11 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что некоторых фигурантов дела «Сети»* приговорили к реальным срокам.

* — запрещена в РФ.