«Все сильно переживают»: россиянка об изоляции отеля в Испании из-за коронавируса

Россиянка Юлия Круглова, проживающая на испанском острове Тенерифе, где был закрыт на карантин отель из-за коронавируса, рассказала о профилактических мерах, предпринятых после обнаружения инфекции у двух постояльцев гостиницы — супружеской пары из Италии.

По словам собеседницы 5-tv.ru, зараженные сейчас находятся в лечебных учреждениях, а все, кто был в отеле, проходят медицинское обследование. Согласно уточненным данным, в гостинице находятся порядка тысячи человек, из них один — гражданин РФ.

«В отеле все сотрудники ходят в масках, все ограждено, оцеплено, везде дежурит полиция. Все на замках. К отелю ни подойти, ни подъехать», — отметила Круглова, работающая в Испании врачом.

По ее словам, местных жителей просят без надобности не выходить из дома и не посещать культурно-массовые мероприятия.

«Просят не выходить из дома без надобности, просят чаще мыть руки, ограничить контакт с людьми, по мере возможности не ходить в гости, не приглашать гостей», — пояснила женщина.

Комментируя обстоятельства заражения итальянцев коронавирусом, она отметила, что мужчина сам обратился за врачебной помощью. По мнению Юлии, в состоянии болезни он мог общаться с другими людьми, и следовательно, заразить их.

«Почувствовал он себя плохо сам, заподозрил у себя вирус он самостоятельно. Сам он приехал к нам в госпиталь и сдал анализы. Пока ждали результатов анализов, он успел погулять по больнице, сходить на карнавал в предыдущие дни, думаю, успел с кем-то поконтактировать в самолете. <…> Думаю, он не единственный человек, который будет заражен», — добавила Круглова.

По словам собеседницы 5-tv.ru, на Тенерифе сейчас паника. Жители и гости острова боятся, что окажется больше инфицированных людей.

«Все очень сильно переживают, потому что остров небольшой, и народу у нас проживает не так много», — подчеркнула россиянка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский отель закрыли на карантин в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе (Канары) из-за вспышки коронавируса. Зараженная супружеская пара проживала в гостинице в течение недели.