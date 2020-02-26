«Все сильно переживают»: россиянка об изоляции отеля в Испании из-за коронавируса
Гостиницу закрыли на карантин в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе после того, как у двух постояльцев из Италии была подтверждена инфекция.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © carlos sanchez, 5-tv.ru
Россиянка Юлия Круглова, проживающая на испанском острове Тенерифе, где был закрыт на карантин отель из-за коронавируса, рассказала о профилактических мерах, предпринятых после обнаружения инфекции у двух постояльцев гостиницы — супружеской пары из Италии.
По словам собеседницы 5-tv.ru, зараженные сейчас находятся в лечебных учреждениях, а все, кто был в отеле, проходят медицинское обследование. Согласно уточненным данным, в гостинице находятся порядка тысячи человек, из них один — гражданин РФ.
«В отеле все сотрудники ходят в масках, все ограждено, оцеплено, везде дежурит полиция. Все на замках. К отелю ни подойти, ни подъехать», — отметила Круглова, работающая в Испании врачом.
По ее словам, местных жителей просят без надобности не выходить из дома и не посещать культурно-массовые мероприятия.
«Просят не выходить из дома без надобности, просят чаще мыть руки, ограничить контакт с людьми, по мере возможности не ходить в гости, не приглашать гостей», — пояснила женщина.
Комментируя обстоятельства заражения итальянцев коронавирусом, она отметила, что мужчина сам обратился за врачебной помощью. По мнению Юлии, в состоянии болезни он мог общаться с другими людьми, и следовательно, заразить их.
«Почувствовал он себя плохо сам, заподозрил у себя вирус он самостоятельно. Сам он приехал к нам в госпиталь и сдал анализы. Пока ждали результатов анализов, он успел погулять по больнице, сходить на карнавал в предыдущие дни, думаю, успел с кем-то поконтактировать в самолете. <…> Думаю, он не единственный человек, который будет заражен», — добавила Круглова.
По словам собеседницы 5-tv.ru, на Тенерифе сейчас паника. Жители и гости острова боятся, что окажется больше инфицированных людей.
«Все очень сильно переживают, потому что остров небольшой, и народу у нас проживает не так много», — подчеркнула россиянка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский отель закрыли на карантин в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе (Канары) из-за вспышки коронавируса. Зараженная супружеская пара проживала в гостинице в течение недели.
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