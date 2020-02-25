В Испании изолировали отель из-за вспышки коронавируса

Испанский отель закрыли на карантин в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе (Канары) из-за вспышки коронавируса, сообщает издание Diario de Avisos. В этот момент там проживали не менее тысячи человек.

Экстренные меры приняли после выявления положительного результата на коронавирус у прибывшего туриста из Италии. Отныне постояльцам запрещено покидать территорию комплекса.

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Итальянца госпитализировали в местную больницу. Он находится под постоянным санитарным контролем. Как уточняется, мужчина проживал в отеле с супругой на протяжении недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 220 человек. Власти страны принимают масштабные меры по сдерживанию распространения эпидемии.