В Испании изолировали отель из-за вспышки коронавируса
В карантине оказались не менее тысячи человек после того, как у одного из постояльцев выявили опасную инфекцию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xiao Yijiu, Instagram @schmitt_marion, @cesvrodriguez
Испанский отель закрыли на карантин в муниципалитете Адехе на острове Тенерифе (Канары) из-за вспышки коронавируса, сообщает издание Diario de Avisos. В этот момент там проживали не менее тысячи человек.
Экстренные меры приняли после выявления положительного результата на коронавирус у прибывшего туриста из Италии. Отныне постояльцам запрещено покидать территорию комплекса.
Итальянца госпитализировали в местную больницу. Он находится под постоянным санитарным контролем. Как уточняется, мужчина проживал в отеле с супругой на протяжении недели.
Ранее 5-tv.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 220 человек. Власти страны принимают масштабные меры по сдерживанию распространения эпидемии.
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