По главной дороге Сирии — трассе М-5 поехали первые гражданские автобусы и машины. За стратегическую автостраду из Дамаска в Алеппо долгое время шли ожесточенные бои с террористами. Сейчас дорога, соединяющая север и юг страны полностью безопасна на всем протяжении.

Единственная помеха в пути — турецкие блокпосты. Их пока приходится объезжать. Но главное, что жители Сирии теперь могут свободно, и без риска для жизни передвигаться по своей стране. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набаль в Идлибе.