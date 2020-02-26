По главной дороге Сирии — трассе М-5 поехали первые гражданские автобусы и машины

Эфирная новость 32

Мирные жители возвращаются в освобожденный от боевиков пригород Алеппо.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Daniel Leal-Olivas, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

По главной дороге Сирии — трассе М-5 поехали первые гражданские автобусы и машины. За стратегическую автостраду из Дамаска в Алеппо долгое время шли ожесточенные бои с террористами. Сейчас дорога, соединяющая север и юг страны полностью безопасна на всем протяжении.

Единственная помеха в пути — турецкие блокпосты. Их пока приходится объезжать. Но главное, что жители Сирии теперь могут свободно, и без риска для жизни передвигаться по своей стране. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набаль в Идлибе.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
64.92
0.62 70.46
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...