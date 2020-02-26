По главной дороге Сирии — трассе М-5 поехали первые гражданские автобусы и машины
Мирные жители возвращаются в освобожденный от боевиков пригород Алеппо.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Daniel Leal-Olivas, 5-tv.ru
По главной дороге Сирии — трассе М-5 поехали первые гражданские автобусы и машины. За стратегическую автостраду из Дамаска в Алеппо долгое время шли ожесточенные бои с террористами. Сейчас дорога, соединяющая север и юг страны полностью безопасна на всем протяжении.
Единственная помеха в пути — турецкие блокпосты. Их пока приходится объезжать. Но главное, что жители Сирии теперь могут свободно, и без риска для жизни передвигаться по своей стране. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с подробностями в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набаль в Идлибе.
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