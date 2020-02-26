Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набаль в Идлибе

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При штурме Кафр-Нобуля правительственные войска вели интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по позициям противника, в результате боевики понесли существенные потери.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Juma Mohammad, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сирийские войска освободили стратегически важный населенный пункт на юге провинции Идлиб, где по информации местных СМИ располагался форпост террористов. Это город Кафр-Нобуль. Правительственная армия вела интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по позициям противника. В результате боевики отступили. И это серьезный успех, ведь именно в этом регионе сосредоточены основные силы радикалов, которые захватили Идлиб еще в 2014-м. Теперь к работе должны приступить саперы — они зачистят от мин жилые кварталы освобожденного города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ежедневно саперы очищают окраины Алеппо от мин и фугасов.

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