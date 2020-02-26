Эвакуированных с лайнера Diamond Рrinсеss россиян будет охранять Росгвардия

Восьмерых граждан России, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Рrinсеss, на время карантина в Казани будут охранять сотрудники Росгвардии. Об этом и других подробностях медицинской изоляции рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня ночью (26 февраля — Прим. ред.) специальным бортом МЧС РФ доставлены в Казань восемь граждан РФ, которые по прибытии чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет ни у кого, жалоб нет ни у кого, состояние у всех удовлетворительное», — сообщила Попова.

По ее словам, полет совершался в специальных условиях. Весь экипаж, включая сотрудников Роспотребнадзора и врачей, был одет в костюмы индивидуальной защиты. Они уже прошли обследование: температуры ни у кого нет, все чувствуют себя хорошо.

«С соблюдением всех правил биологической безопасности все пациенты (из самолета — Прим. ред.) сели в специально подготовленный транспорт. Они доставлены в больницу — это инфекционная больница в городе Казани», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что клиника оснащена самым современным оборудованием. Оно позволяет предотвратить распространение любых инфекционных заболеваний — даже особо опасных.

«Именно здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь не менее 14 дней. Без выхода из здания. Весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия», — уточнила Попова.

Роспотребнадзор будет ежедневно информировать общественность о состоянии и лечении россиян, попавших под карантин.

В начале февраля 5-tv.ru сообщал, что у одного из пассажиров лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус нового типа. После этого судно встало на карантин в порту японского города Йокогама. Изоляция продлилась несколько недель.

После этого Россия эвакуировала из Японии своих граждан, находившихся на борту круизного лайнера. У троих из восьми еще на Diamond Рrinсеss был выявлен коронавирус. Заболевание у них протекало в легкой форме и без выраженных осложнений.

Кроме того, 26 февраля заражение инфекцией было подтверждено у летевшего через Москву пассажира. Сейчас власти КНР в срочном порядке устанавливают, с кем контактировал человек, летевший через столицу РФ из Ирана в Шанхай.