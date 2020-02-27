«Седина в бороду, бес в ребро»: Модный эксперт оценил стиль Меньшикова

Модный эксперт Александр Васильев оценил стиль актера Олега Меньшикова. Несмотря на то, что в этом году звезде российского кинематографа исполняется 60 лет, он продолжает поражать фанатов смелыми, яркими и модными образами. Некоторым кажется, что артист одевается не по годам, однако Васильев уверен: Меньшикову удалось создать свой неповторимый образ, который полностью соответствует его мировоззрению.

Instagram @olegmenshikov.ru

Instagram @olegmenshikov.ru

По словам историка моды, актер пытается идти в ногу со временем и ему это прекрасно удается. К тому же, его жена — Анастасия Чернова — на 22 года моложе супруга, и он хочет ей соответствовать.

«Знаете пословицу „седина в бороду, бес в ребро“? В данном случае „бес“ проявляется в том, что мужчина хочет выглядеть молодо, задорно, современно. В одном из интервью Олег сказал, что относится к театру как к празднику. Ощущение праздника постоянно присутствует и во всех его образах. Глядя на Меньшикова, создается впечатление, что он ведет активный образ жизни: занимается спортом, танцует на дискотеках, зажигает на вечеринках», — цитирует эксперта 7дней.ru.

По его словам, в стиле Меньшикова нет ничего необычного. Он действительно любит молодежную одежду: толстовки, худи, куртки, кроссовки — однако, по мнению историка моды, она Олегу идет. К тому же видно, что все вещи тщательно подобраны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у Олега Меньшикова нет детей.