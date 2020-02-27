Экс-полковник Захарченко обвиняется во взяточничестве на 1,4 миллиарда рублей
Для ознакомления с материалами нового дела бывший полицейский будет этапирован в Москву из колонии в Мордовии, где сейчас отбывает срок.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые не подходят друг другу, но счастливы вместе
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за получение взятки и в настоящий момент отбывающему наказание в мордовской колонии № 5, предъявлены новые обвинения.
Бывший полицейский подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год он получил денежные средства от организованной группы в составе бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц: Виктора Белевцова и Василия Кретинина.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката заключенного Александра Горбатенко, общая сумма взятки оценивается в один миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рублей. Захарченко данные обвинения отрицает. Для ознакомления с материалами дела он будет этапирован в Москву из колонии в Мордовии, где сейчас отбывает срок.
Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрия Захарченко приговорили к 12,6 года лишения свободы. В колонию его этапировали в ноябре. На суде экс-полковник сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов».
Нашли ошибку?