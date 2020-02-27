Экс-полковник Захарченко обвиняется во взяточничестве на 1,4 миллиарда рублей

Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за получение взятки и в настоящий момент отбывающему наказание в мордовской колонии № 5, предъявлены новые обвинения.

Бывший полицейский подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год он получил денежные средства от организованной группы в составе бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц: Виктора Белевцова и Василия Кретинина.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката заключенного Александра Горбатенко, общая сумма взятки оценивается в один миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рублей. Захарченко данные обвинения отрицает. Для ознакомления с материалами дела он будет этапирован в Москву из колонии в Мордовии, где сейчас отбывает срок.

Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрия Захарченко приговорили к 12,6 года лишения свободы. В колонию его этапировали в ноябре. На суде экс-полковник сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов».