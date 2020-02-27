Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран
Агентство посоветовало россиянам не отправляться в путешествие по указанным направлениям в связи с угрозой заражения коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Duilio Piaggesi, 5-tv.ru
Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом заражения коронавирусом в указанных странах. Ростуризм напоминает, что туристы, отправившиеся в путешествие по данным направлениям подвергают риску свое здоровье.
«Мы обращаем внимание туристов на эти обстоятельства и просим временно воздержаться от поездок в эти страны. Туроператорам и турагентам мы также рекомендуем приостановить реализацию туров по указанным направлениям до того момента, пока ситуация не нормализуется», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Она добавила, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют полное право требовать как расторжения договора на турпутевку в указанные страны, так и изменения его условий. Что касается самостоятельных туристов, которые уже забронировали отели или оплатили билеты на экскурсии, они также могут обратиться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Китая заявили о разработке вакцины против коронавируса, которая предварительно показала эффективность в борьбе с новым заболеванием, однако все еще нуждается в дополнительных проверках.
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