Отдых россиян из-за коронавируса под угрозой. Как правильно вернуть билеты?
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Zucchi/Insidefoto/Ropi, 5-tv.ru
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею, где зафиксированы вспышки коронавируса. О запрете посещения этих стран пока речи не идет. И многие туристы — в сомнениях. Поехать в путешествие — все равно что сыграть в русскую рулетку.
Но многим жаль отказываться от поездки, особенно если тур уже оплачен. Что советуют профессионалы туриндустрии? И в каких случаях можно полностью вернуть свои деньги? Узнал Максим Облендер.
Тысячи сорванных отпусков уже сейчас. Даже если рискнуть, делать в европейских столицах нечего. Закрыты музеи, театры, стадионы, рестораны работают с ограничениями.
«Надеемся, что ситуация нормализуется в самое ближайшее время. Мы так же обращаем внимание, что в этих обстоятельствах туристы имеют право требовать, как расторжение договора, так и изменения его условий», — поясняет руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Вернуть деньги в полном объеме и без лишних хлопот смогут лишь те, кто оплачивал тур с дорогой. Поиск альтернативных вариантов для поездки и выплат ляжет на плечи компании.
«Туристы могут без штрафа вернуть свои деньги за организованное путешествие, включая авиаперелет и отель. Если вы самостоятельно бронировали отель или билет, вам необходимо обращаться по месту приобретения и в этой ситуации отслеживать информацию от отеля или авиакомпании», — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржцев повезли в Таллин на автобусе, в котором был больной коронавирусом.
Нашли ошибку?