Отдых россиян из-за коронавируса под угрозой. Как правильно вернуть билеты?

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею, где зафиксированы вспышки коронавируса. О запрете посещения этих стран пока речи не идет. И многие туристы — в сомнениях. Поехать в путешествие — все равно что сыграть в русскую рулетку.

Но многим жаль отказываться от поездки, особенно если тур уже оплачен. Что советуют профессионалы туриндустрии? И в каких случаях можно полностью вернуть свои деньги? Узнал Максим Облендер.

Тысячи сорванных отпусков уже сейчас. Даже если рискнуть, делать в европейских столицах нечего. Закрыты музеи, театры, стадионы, рестораны работают с ограничениями.

«Надеемся, что ситуация нормализуется в самое ближайшее время. Мы так же обращаем внимание, что в этих обстоятельствах туристы имеют право требовать, как расторжение договора, так и изменения его условий», — поясняет руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Вернуть деньги в полном объеме и без лишних хлопот смогут лишь те, кто оплачивал тур с дорогой. Поиск альтернативных вариантов для поездки и выплат ляжет на плечи компании.

«Туристы могут без штрафа вернуть свои деньги за организованное путешествие, включая авиаперелет и отель. Если вы самостоятельно бронировали отель или билет, вам необходимо обращаться по месту приобретения и в этой ситуации отслеживать информацию от отеля или авиакомпании», — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржцев повезли в Таллин на автобусе, в котором был больной коронавирусом.