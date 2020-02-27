Петербуржцев повезли в Таллин на автобусе, в котором был больной коронавирусом

Жители Санкт-Петербурга поехали в Таллин на автобусе, с которого перед этим сошел зараженный коронавирусом гражданин Ирана. Об этом 5-tv.ru рассказал представитель компании Lux Express, которой принадлежит транспорт.

«Этот автобус изначально ехал из Риги в Таллин — вчера днем. Потом поехал вечером из Таллина в Петербург, и утром он поехал обратно из Петербурга в Таллин. Была в нем уборка клининговая, соответственно, и в Таллине, и в Петербурге», — сообщили в Lux Express.

Представитель компании пояснил, что зараженный коронавирусом иранец ехал на автобусе из Риги в Таллин. О больном перевозчики узнали только на следующий день в 9:30 утра. Из Петербурга в столицу Эстонии автобус выехал за 45 минут до этого.

«Департамент здравоохранения Эстонии объяснил, что опасности нет — без носителя вируса ничего там не будет передаваться. При том, что и так уборка была в автобусе. Сам автобус должен уже сейчас подъехать в Таллин, и, соответственно, его снимут с линии и отправят на полную дезинфекцию. Пассажирам ничего не угрожает», — подытожил сотрудник Lux Express.

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