Петербуржцев повезли в Таллин на автобусе, в котором был больной коронавирусом
Представитель компании-перевозчика заверил, что пассажирам ничего не угрожает.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Philip Dethlefs, 5-tv.ru
Жители Санкт-Петербурга поехали в Таллин на автобусе, с которого перед этим сошел зараженный коронавирусом гражданин Ирана. Об этом 5-tv.ru рассказал представитель компании Lux Express, которой принадлежит транспорт.
«Этот автобус изначально ехал из Риги в Таллин — вчера днем. Потом поехал вечером из Таллина в Петербург, и утром он поехал обратно из Петербурга в Таллин. Была в нем уборка клининговая, соответственно, и в Таллине, и в Петербурге», — сообщили в Lux Express.
Представитель компании пояснил, что зараженный коронавирусом иранец ехал на автобусе из Риги в Таллин. О больном перевозчики узнали только на следующий день в 9:30 утра. Из Петербурга в столицу Эстонии автобус выехал за 45 минут до этого.
«Департамент здравоохранения Эстонии объяснил, что опасности нет — без носителя вируса ничего там не будет передаваться. При том, что и так уборка была в автобусе. Сам автобус должен уже сейчас подъехать в Таллин, и, соответственно, его снимут с линии и отправят на полную дезинфекцию. Пассажирам ничего не угрожает», — подытожил сотрудник Lux Express.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Воронеже госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус. Домой она вернулась из итальянского Милана. Из-за опасности заразиться Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран.
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