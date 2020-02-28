В Росгидромете констатировали приход ранней весны на территории России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что весна пришла на территорию центрально-европейской части России на месяц раньше срока. Ранний уход зимы также характерен для Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеоролога, обычно настоящая весна приходит в столицу 27 марта. Однако в этом году, москвичам стоит ожидать наступления метеорологической весны вместе с календарной.

«Сроки прихода весны на европейской территории — это март, для Сибири — это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного», — сказал сотрудник Росгидромета.

По данным Юрия Варакина, весну также уже могут прочувствовать жители Приморья и других российских регионов.

«Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка — там уже стабильно положительные температуры. Я уже не говорю про южные регионы, где и так все знают, что тепло», — заявил метеоролог.

Юрий Варакин добавил, что несмотря на теплую зиму, осадков в этом году выпало достаточное количество.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что из-за серьезных климатических изменений в России отныне не существует возможности развивать земледелие на новых территориях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Гидрометцентре россиянам пообещали раннюю весну.