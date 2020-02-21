«Выше нормы»: россиянам пообещали раннюю весну

Эфирная новость 39

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ближайшие пять дней.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Теплая погода на 23 февраля и раняя весна к 8 марта — такой подарок сделает природа россиянам. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

«Вот тут погода на ближайшие пять дней. Везде цвет красный, махрово-красный, малиновый <…> то есть, на всей территории России. Исключение только Чукотка составляет. Температура существенно выше нормы», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После аномально теплой зимы и весна придет раньше срока, прогнозируют синоптики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые рассчитали, когда в Россию придет весна.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.74
0.05 68.77
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...