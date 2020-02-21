«Выше нормы»: россиянам пообещали раннюю весну

Теплая погода на 23 февраля и раняя весна к 8 марта — такой подарок сделает природа россиянам. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

«Вот тут погода на ближайшие пять дней. Везде цвет красный, махрово-красный, малиновый <…> то есть, на всей территории России. Исключение только Чукотка составляет. Температура существенно выше нормы», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После аномально теплой зимы и весна придет раньше срока, прогнозируют синоптики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые рассчитали, когда в Россию придет весна.