Клещи могут проснуться раньше обычного в этом году

Эфирная новость 29

Виной всему аномально теплая зима, уверены российские ученые.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Pleul, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Лесные клещи в этом году проснутся раньше времени. В этом убеждены российские ученые. Из-за аномально теплой зимы россияне могут столкнуться с опасными насекомыми уже в марте. К тому же из-за недостатка пищи паразиты будут куда коварнее и злее чем обычно. При этом, их атаки даже ранней весной грозят смертоносным энцефалитом. Специалисты советуют, в парках и лесах лучше гулять только в закрытой одежде. А власти должны позаботиться о противоклещевой обработке деревьев. Ожидается, что в марте, средняя температура в разных регионах может превышать климатическую норму больше чем на десять градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что В Росгидромете констатировали приход ранней весны на территории России.

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