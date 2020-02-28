Дэвид Бекхэм рассказал, как изменился принц Гарри после рождения сына

Английский футболист Дэвид Бекхэм дружит с принцем Гарри уже много лет. Спортсмен наблюдает за изменениями, которые происходят в герцоге Кембриджском и замечает, как на становление личности супруга Меган Маркл повлияло рождение первенца. В интервью для издания Entertainment Tonight полузащитник отметил, что не обсуждал с Гарри его переезд в Канаду и отказ от королевских обязанностей. Однако, по словам Бекхэма, решения герцога могут быть обусловлены сменой его мировоззрения.

«Мне кажется, ему очень нравится быть отцом, мы с ним часто это обсуждаем. Когда у вас появляются дети, это многое для вас меняет», — поделился футболист.

Он добавил, что у Гарри получилось стать таким отцом, каким мечтают быть многие мужчины. Он души не чает в своем сыне Арчи и старается его оградить от всех проблем.

«Каждый отец хочет искренне любить своих детей, и давать им самое лучшее — и я вижу это желание в Гарри. <…> Я также горжусь тем, как он вырос как личность. Он стал именно таким отцом, которым бы хотел стать любой мужчина», — резюмировал Дэвид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королевская семья не хочет мириться с «бегством» Гарри и Меган, и готовит им дом.