В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса
По данным Минздрава, опасное заболевание выявлено у гражданина Ирана, прибывшего из Баку.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © 002 Gabriel Szabo
В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса. По данным Минздрава, опасное заболевание выявлено у гражданина Ирана, который прилетел на самолете из Баку. Всего на сегодняшний день число жертв вируса составляет почти три тысячи человек. Общее число инфицированных в мире к этой минуте превышает 87 тысяч.
Российские вирусологи считают, что полностью победить COVID-2019 не получится. Специалисты считают, что это — сезонное заболевание. Как грипп. И может проявляться каждый год. Группа риска — пожилые и люди со слабым иммунитетом. Кстати, похожие заявления уже делали китайские ученые.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Евровидение-2020» под угрозой из-за распространения коронавируса.
Нашли ошибку?