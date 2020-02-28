В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса. По данным Минздрава, опасное заболевание выявлено у гражданина Ирана, который прилетел на самолете из Баку. Всего на сегодняшний день число жертв вируса составляет почти три тысячи человек. Общее число инфицированных в мире к этой минуте превышает 87 тысяч.

Российские вирусологи считают, что полностью победить COVID-2019 не получится. Специалисты считают, что это — сезонное заболевание. Как грипп. И может проявляться каждый год. Группа риска — пожилые и люди со слабым иммунитетом. Кстати, похожие заявления уже делали китайские ученые.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Евровидение-2020» под угрозой из-за распространения коронавируса.