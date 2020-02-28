Выпавшая из окна модель Пунтус готова вернуться к съемкам

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Алиса Старжевская
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Девушка рассказала подписчикам, когда выйдет на подиум.

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Фото, видео: Instagram @k_ksusha

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна, выписалась из больницы. После домашней реабилитации она планирует вернуться на подиум. Об этом звезда сообщила поклонникам в Instagram.

«Числа эдак с 13-го марта планирую вернуться к съемкам. Отдохнула я знатно, конечно, но ничегонеделание — очень утомительное занятие», — призналась девушка.

Instagram @k_ksusha

Травмы Пунтус получила в январе. Ее обнаружил лежащей на асфальте дворник. Какие только слухи не ходили вокруг этой странной истории, некоторые из фанатов подозревали, что модель сбросили из окна. Позже выяснилось, что падение произошло по неосторожности, а сама пострадавшая была пьяна.

Выздоровление девушки порадовало ее подписчиков, многие желали скорее увидеть ее на подиуме.

«Ксюша, мы ждем тебя! Камера и вспышки наготове»

«Очень свежо и отлично выглядите Ксения!!! Будем ждать новых фото!!!», — писали люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Пунтус показала последствия падения из окна.

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