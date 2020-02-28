Рэпер Гуф тайно женился на новой возлюбленной?

Поклонники Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, заговорили о его тайной свадьбе с возлюбленной — моделью Юлией Королевой. Поводом для этого стали последние фотографии пары в Instagram.

Вместе с новой пассией исполнитель отдыхает в Таиланде. Оттуда он выложил пост, на котором опроверг слухи о пошатнувшемся здоровье после перелома ребер. Однако закрыв одну тему для сплетен, Гуф поднял новую. Текст он сопроводил снимком из бассейна, на котором стоит с кольцом на безымянном пальце.

Instagram @therealguf

Подогрела слухи и Королева. На ее странице также появилось фото с кольцом на аналогичном пальце.

«У вас медовый месяц?» — задали девушке вопрос в комментариях, но она не ответила.

Как и модель, Гуф пока не комментирует слухи о свадьбе и игнорирует поздравления фолловеров.

О новом романе рэпера стало известно в декабре прошлого года. До этого он состоял в отношениях с вокалисткой группы «А’Студио» Кети Топурия. Они встречались два года и расстались по инициативе певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой.