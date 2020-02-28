ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Россия ограничивает въезд граждан Ирана и Южной Кореи. Приостанавливается и выдача виз. Меры приняты в связи со вспышкой коронавируса.

Опасная инфекция обнаружена почти в 50 странах мира. Общее число инфицированных превышает 83 тысячи человек. Погибших — три тысячи.

Профилактические меры, которые предпринимает России, высоко оценили в ВОЗ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения также отметил положительный опыт и других стран. Он подчеркнул, что сейчас нужно не бояться, а принимать все возможные меры для борьбы с COVID-19.