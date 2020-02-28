ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом
По мнению гендиректора Всемирной организации здравоохранения, агрессивные ранние меры по предотвращению инфекции, применяемые Россией, дают положительный результат.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Panoramic, 5-tv.ru
Россия ограничивает въезд граждан Ирана и Южной Кореи. Приостанавливается и выдача виз. Меры приняты в связи со вспышкой коронавируса.
Опасная инфекция обнаружена почти в 50 странах мира. Общее число инфицированных превышает 83 тысячи человек. Погибших — три тысячи.
Профилактические меры, которые предпринимает России, высоко оценили в ВОЗ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения также отметил положительный опыт и других стран. Он подчеркнул, что сейчас нужно не бояться, а принимать все возможные меры для борьбы с COVID-19.
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