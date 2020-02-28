Тренер российских гимнастов пояснил отказ от участия в этапе Кубка мира
По словам Андрея Родионенко, из соображений безопасности решено вместо США ехать на точно такие же соревнования в Великобританию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Chernykh, 5-tv.ru
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко прокомментировал заявление трехкратного чемпиона мира Никиты Нагорного об отказе России участвовать в этапе Кубка мира в США из-за китайского коронавируса. По словам наставника, спортсмен поторопился и не имел права делать объявления от имени сборной.
«Он должен выступать от своего имени, а не от имени сборной команды, понимаете в чем дело… В этом его ошибка», — заявил Родионенко.
По словам тренера, у Нагорного действительно было запланировано участие в соревнованиях в Милуоки, но его перенесли в другое место — вместо Штатов в Бирмингем, поскольку там более безопасная ситуация с коронавирусом.
«Он посмел на себя взять обязанность пресс-секретаря федерации гимнастики и сборной команды. Никто ему это не поручал», — возмущается наставник.
По словам Родионенко, спортсменам нужно готовиться к Олимпийским играм и чемпионатам Европы и Мира, поэтому, изучив ситуацию с распространением заболевания по миру и здраво взвесив ситуацию, руководство приняло решение не рисковать их здоровьем.
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике пройдет в Бирмингеме 28 марта.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, болельщиков взбудоражило сообщение Никиты Нагорного в Instagram, что в связи с «обострением коронавируса в мире» сборная России не примет участие в назначенном на 7 марта этапе кубка мира в США. Через некоторое время спортсмен удалил сообщение.
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