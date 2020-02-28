Российские гимнасты отказалась от участия в этапе кубка мира в США из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе кубка мира в США, который состоится 7 марта в американском Милуоки. Решение команды было обусловлено мерами предосторожности — спортсмены отказались выступать на соревнованиях из-за стремительного распространения коронавируса в мире.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Никита Нагорный.

«В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе кубка мира в США», — написал гимнаст.

Поклонники были удивлены такому заявлению со стороны спортсменов, однако поддержали их в принятом решении.

«Все что ни делается, все к лучшему, или береженого Бог бережет. Это сейчас про нас, про Россию! Впереди еще много побед! Берегите себя!»

«Как говорится, здоровье превыше всего. А тем более, когда этим здоровьем зарабатываешь!»

«Зато будет больше времени подготовиться и всех удивить, что может Россия!» — написали фолловеры.

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