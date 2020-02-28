Российские гимнасты отказалась от участия в этапе кубка мира в США из-за коронавируса
Печальную новость на своей странице в Instagram сообщил трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.
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Фото, видео: Instagram @nikushkarus
Сборная России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе кубка мира в США, который состоится 7 марта в американском Милуоки. Решение команды было обусловлено мерами предосторожности — спортсмены отказались выступать на соревнованиях из-за стремительного распространения коронавируса в мире.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил трехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Никита Нагорный.
«В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе кубка мира в США», — написал гимнаст.
Поклонники были удивлены такому заявлению со стороны спортсменов, однако поддержали их в принятом решении.
«Все что ни делается, все к лучшему, или береженого Бог бережет. Это сейчас про нас, про Россию! Впереди еще много побед! Берегите себя!»
«Как говорится, здоровье превыше всего. А тем более, когда этим здоровьем зарабатываешь!»
«Зато будет больше времени подготовиться и всех удивить, что может Россия!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство нашей страны решило временно остановить пропуск через границу РФ граждан Ирана.
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