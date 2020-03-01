Путин: ситуация с коронавирусом в России под контролем, но он влияет на экономику

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Светлана Александрова
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Президент обсудил ситуацию на сырьевых рынках в связи с распространением COVID-19 с главами нефтяных компаний.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация в коронавирусом в России под контролем, в стране делается все необходимое для борьбы с опасным заболеванием, однако глобальные финансовые и сырьевые рынки к подобным «событиям планетарного масштаба» очень чувствительны, заявил Владимир путин, открывая совещание с руководителями нефтегазовых компаний.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными, ситуация в целом под контролем. Но вот что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит», — сказал президент РФ.

Он отметил, что негативные последствия распространения коронавируса уже дают о себе знать именно в экономике и затрагивают практически все государства, учитывая взаимозависимость и взаимосвязанность их экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о панике на биржах Европы, Азии и США.

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