Путин: ситуация с коронавирусом в России под контролем, но он влияет на экономику

Ситуация в коронавирусом в России под контролем, в стране делается все необходимое для борьбы с опасным заболеванием, однако глобальные финансовые и сырьевые рынки к подобным «событиям планетарного масштаба» очень чувствительны, заявил Владимир путин, открывая совещание с руководителями нефтегазовых компаний.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными, ситуация в целом под контролем. Но вот что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит», — сказал президент РФ.

Он отметил, что негативные последствия распространения коронавируса уже дают о себе знать именно в экономике и затрагивают практически все государства, учитывая взаимозависимость и взаимосвязанность их экономик.

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