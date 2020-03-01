Экс-супруг звезды «Реальных пацанов» выкрал у нее ребенка
Светлана Мотолыгина уже четыре дня не знает, где ее сын и что с ним.
Фото: ВКонтакте @svetlana_motolygina
Пермячка Светлана Мотолыгина, известная по сериалу «Реальные пацаны», обратилась в редакцию издания KP.RU с заявлением: у нее украли сына.
Девушка пояснила, что ее ребенок исчез четыре дня назад. По словам Светланы, мальчика забрал ее бывший супруг, воспользовавшись тем, что актриса была в командировке. Телезвезда до сих пор не может связаться с мужчиной, чтобы прояснить ситуацию.
«Я не уверена, что с Даней все в порядке, и что ничего не угрожает его физическому и психическому здоровью», — объяснила Мотолыгина.
Кроме того, она акцентирует внимание, что у ребенка есть ряд серьезных проблем со здоровьем, поэтому отсутствие лекарств, должного ухода и сильный стресс могут быть крайне опасны для него.
Актриса уже обратилась в правоохранительные органы и другие СМИ с просьбой помочь вернуть ей сына.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что «друзья» из интернета украли новорожденного ребенка у москвички.
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