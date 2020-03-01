Кокорин не забил в пустые ворота в матче против «Арсенала»

Нападающий Александр Кокорин вошел в стартовый состав футбольного клуба «Сочи» на домашний матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

Матч в настоящее время проходит в Сочи. По итогам первого тайма лидирует «Арсенал». Футболисты из Тулы ведут со счетом 0:1. Гол на пятой минуте забил Евгений Луценко.

У Алесандра Кокорина был шанс сравнять счет, но он не смог им воспользоваться. Нападающий получил удачный пас, пока голкипер «Арсенала» находился не в воротах. К несчастью, форвард пнул мяч мимо.

Александр Кокорин дебютировал в составе «Сочи» 17 февраля. Он вышел на поле в товарищеском матче против московского «Динамо» и забил два мяча. Встреча завершилась со счетом 3:1. Матч против «Арсенала» для форварда стал первым в официальном составе «Сочи».

Как сообщал 5-tv.ru, Александр Кокорин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды 17 февраля. Соглашение с нападающим будет действовать до конца сезона. Изначально скандально известный форвард отказывался покидать «Зенит», несмотря на слова гендиректора петербургского клуба.