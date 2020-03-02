Необычное признание от юного журналиста сбило с ног Лесю Никитюк. Звезда «Орла и решки» опубликовала в Instagram забавный видеофрагмент интервью с мальчиком. В кадре ребенок с микрофоном в руках при галстуке-бабочке смотрит снизу-вверх на высокую телеведущую и с робостью заявляет, что будет с ней танцевать в шоу «Танцы со звездами», когда вырастет. В 2018 году звезда прошла в финал этого телепроекта.

«Ты со мной будешь танцевать, когда вырастешь? — уточняет Никитюк и обращается лицом к камере. — И тут я падаю».

Instagram @lesia_nikituk

После этих слов Леся оказывается на полу под общий смех за кадром. Мальчик теряется от такой реакции и уходит восвояси.

«Куда же ты, мой журналист?» — окрикивает его теледива и сама начинает смеяться, так как ребенок запутался в микрофонном проводе.

Когда юный интервьюер вернулся к звезде, она поцеловала его в щечку и дала «пять». Малыш остался доволен результатом, хотя и вытер губы после поцелуя.

«Журналист сногсшибательный»;

«Який ухажер!»

«Такой прикольный! А вы, Леся, как всегда, богиня!»

«Пацану повезло. Крутое интервью»;

«Получилось довольно забавно», — прокомментировали русские и украинские фанаты звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леся Никитюк с задранными ногами смутила поклонников.